Футболист Бухал принес победу "Александрии" в игре с "Мариуполем" в УПЛ

16:09, 24 февраля 2018
Футбол
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&quot;Александрия&quot; - &quot;Мариуполь&quot; - 1:0 / ФК &quot;Мариуполь&quot;

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В самом конце игры, на 88-й минуте победу александрийской команде принес гол Глеба Бухала, который проводил всего второй поединок в Премьер-лиге. Бухал стал новичком "Александрии" в зимнее межсезонье.

"Александрия" набрала 22 очка и занимает 8-е место в таблице. 

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Теги: #УПЛ-2017/18