Футболист Бухал принес победу "Александрии" в игре с "Мариуполем" в УПЛ

Мариупольцы потерпели поражение в концовке встречи.

"Александрия" обыграла "Мариуполь" в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги. Матч проходил на поле Александрии и завершился со счетом 1:0.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В самом конце игры, на 88-й минуте победу александрийской команде принес гол Глеба Бухала, который проводил всего второй поединок в Премьер-лиге. Бухал стал новичком "Александрии" в зимнее межсезонье.

"Александрия" набрала 22 очка и занимает 8-е место в таблице.