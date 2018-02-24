Футболист Бухал принес победу "Александрии" в игре с "Мариуполем" в УПЛ
16:09, 24 февраля 2018
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Мариупольцы потерпели поражение в концовке встречи.
"Александрия" - "Мариуполь" - 1:0 / ФК "Мариуполь"
"Александрия" обыграла "Мариуполь" в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги. Матч проходил на поле Александрии и завершился со счетом 1:0.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
В самом конце игры, на 88-й минуте победу александрийской команде принес гол Глеба Бухала, который проводил всего второй поединок в Премьер-лиге. Бухал стал новичком "Александрии" в зимнее межсезонье.
"Александрия" набрала 22 очка и занимает 8-е место в таблице.
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