Онлайн-видеотрансляция, УПЛ, 21-й тур, "Заря" - "Ворскла"

13:56, 25 февраля 2018
Футбол
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&quot;Заря&quot; принимает &quot;Ворсклу&quot; в Запорожье / Проспорт - ТСН

Встречаются команды, которые занимают 3-4 места в турнирной таблице лиги.

Выше в таблице стоят полтавчане, на счету которых 34 очка, у "Зари" - 30. И сегодня команда Юрия Вернидуба имеет отличный шанс вплотную приблизиться к сопернику. 

Начало матча в Запорожье в 14.00

ТВ-трансляция - телеканала "2+2".

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Теги: #Заря в УПЛ#УПЛ-2017/18