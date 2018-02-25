Онлайн-видеотрансляция, УПЛ, 21-й тур, "Заря" - "Ворскла"

В Запорожье сошлись 3-я и 4-я команды турнирной таблицы УПЛ.

Сегодня в Запорожье, на "Славутич-Арена" проходит центральный матч 21-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимает полтавскую "Ворсклу", сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды, которые занимают 3-4 места в турнирной таблице лиги.

Выше в таблице стоят полтавчане, на счету которых 34 очка, у "Зари" - 30. И сегодня команда Юрия Вернидуба имеет отличный шанс вплотную приблизиться к сопернику.

Начало матча в Запорожье в 14.00

ТВ-трансляция - телеканала "2+2".