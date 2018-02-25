Онлайн-видеотрансляция, УПЛ, 21-й тур, "Заря" - "Ворскла"
13:56, 25 февраля 2018
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В Запорожье сошлись 3-я и 4-я команды турнирной таблицы УПЛ.
"Заря" принимает "Ворсклу" в Запорожье / Проспорт - ТСН
Сегодня в Запорожье, на "Славутич-Арена" проходит центральный матч 21-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимает полтавскую "Ворсклу", сообщает официальный сайт соревнований.
Встречаются команды, которые занимают 3-4 места в турнирной таблице лиги.
Выше в таблице стоят полтавчане, на счету которых 34 очка, у "Зари" - 30. И сегодня команда Юрия Вернидуба имеет отличный шанс вплотную приблизиться к сопернику.
Начало матча в Запорожье в 14.00
ТВ-трансляция - телеканала "2+2".
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