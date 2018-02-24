Онлайн-видеотрансляция, УПЛ, 21-й тур, "Черноморец" - "Карпаты"

В Одессе проходит стартовый матч очередного тура Премьер-лиги.

Сегодня в Одессе проходит стартовый матч 21-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором одесский "Черноморец" принимаеть львовские "Карпаты", сообщает официальный сайт турнира.

В этом матче встречаются команды, которые занимают 10-11 места в турнирной таблице. Выше стоят львовяне - 18 очков, у одесситов - 17. У аутсайдера таблицы "Стали" из Каменского - 15 очков.

Безусловно, этот матч - шанс для обеих команд оторваться от аутсайдера. Особенно, с учетом того, что "Сталь" играет в гостях с середняком УПЛ донецким "Олимпиком" и вряд ли сумеет рассчитывать на положительный результат.

Матч в Одессе начнется в 14.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.