Онлайн-видеотрансляция, УПЛ, 21-й тур, "Черноморец" - "Карпаты"
13:56, 24 февраля 2018
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В Одессе проходит стартовый матч очередного тура Премьер-лиги.
Footbom.com
Сегодня в Одессе проходит стартовый матч 21-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором одесский "Черноморец" принимаеть львовские "Карпаты", сообщает официальный сайт турнира.
В этом матче встречаются команды, которые занимают 10-11 места в турнирной таблице. Выше стоят львовяне - 18 очков, у одесситов - 17. У аутсайдера таблицы "Стали" из Каменского - 15 очков.
Безусловно, этот матч - шанс для обеих команд оторваться от аутсайдера. Особенно, с учетом того, что "Сталь" играет в гостях с середняком УПЛ донецким "Олимпиком" и вряд ли сумеет рассчитывать на положительный результат.
Матч в Одессе начнется в 14.00.
ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.
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