УЕФА осудил столкновения в Бильбао с участием фанатов "Спартака"

Организация находится в контакте с местными органами власти

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил беспорядки в Бильбао, случившиеся перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между местным "Атлетиком" и российским "Спартаком", сообщает РБК со ссылкой на ESPN.

В сообщении говорится, что УЕФА "решительно осуждает жестокие столкновения, которые произошли в Бильбао. Организация находится в контакте с местными органами власти для получения дополнительной информации об этих инцидентах".

Как сообщала El Mundo, перед матчем российские болельщики спровоцировали беспорядки возле стадиона Сан Мамес. Фанаты "Спартака" нападали как на болельщиков "Атлетика", так и на сотрудников правоохранительных органов и бросали в толпу бутылки и шары для гольфа.

Победив "Атлетик" (2:1), спартаковцы все же вылетели из Лиги Европы, поскольку в домашнем матче команда Массимо Карреры уступила сопернику со счетом 1:3.

Напомним, что в результате столкновений перед игрой погиб один из полицейских.