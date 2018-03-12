Украина в еврокубках: унылое «Динамо» и шикарный второй тайм «Шахтера»

«Шахтер» провел практически идеальную вторую 45-минутку в матче с «Ромой», где жалеть может только о том, что не сделал свое преимущество более весомым – 3:1, а может и 4:1. Команда Паулу Фонсеки уже в феврале, даже не ранней весной, сумела продемонстрировать яркий и зрелищный футбол, словно сезон сейчас не возобновляется после зимней спячки, а находится в самом разгаре.

В свою очередь, «Динамо» продолжает вымучивать результат в матчах Лиги Европы. Благо, этому способствует жребий. Соперники у команды Александра Хацкевича были с весьма скромными амбициями и запросами, что на групповой стадии соревнований, что в первом раунде плей-офф. А ведь дальше «Динамо» будет значительно тяжелее.

«Шахтер» 2-1 «Рома»

Перед жеребьевкой 1/8 финала у «Шахтера» было семь возможных соперников – «Барселона», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Бешикташ» и «Рома». Когда стало известно, что играть придется с римской командой, этот вариант сразу показался весьма неплохим. И причин тому несколько. Во-первых, после ударной осени, в декабре римляне находились на спаде. Во-вторых, не так давно «Шахтер» уже проходил этого соперника в 1/8 финала Лиги чемпионов. И, в-третьих, «Рому» сложно отнести к числу европейских грандов. До уровня «Барселоны», «Баварии» или «Манчестер Сити» она явно не дотягивает.

Главные опасения касались самого «Шахтера». Ведь каждый февраль относительно наших клубов, уцелевших в еврокубках, возникают одни и те же вопросы: успеют ли набрать форму и хватит ли сил?

Читайте такжеТренер "Ромы" Ди Франческо: мы потеряли концентрацию при счете 1:1Как оказалось, все опасения относительно Шахтера были напрасными. Прежде всего, нужно сказать о том, что зимой «Шахтер» полностью сохранил прошлогодний состав. Главным кандидатом на выход был Фред – пожалуй, самый ценный игрок в нынешнем «Шахтере». Заполучить этого бразильца сейчас хотят многие, а чаще всего среди кандидатов на него упоминаются оба манчестерских гранда. Но «Шахтеру» удалось удержать Фреда этой зимой. Скорее всего, чтобы выгодно продать его летом. Так или иначе, пока что Фред – футболист донецкой команды. И в первом матче против «Ромы» он в очередной раз продемонстрировал свой высочайший уровень.

Покинуть команду вполне мог и Тарас Степаненко. Буквально перед закрытием трансферного окна интерес к нему проявил еще один английский клуб «Кристал Пэлас», вышедший на руководство «Шахтера» с конкретным предложением. Но оно было отвергнуто из-за того, что у донецкого клуба не оставалось времени на поиски замены Тарасу.

Что касается пополнения, то 19-летний бразилец Додо был подписан еще осенью. Он будет конкурировать с Богданом Бутко на позиции правого защитника. На место Азеведо из аренды вернули Николая Матвиенко – теперь он будет дублером Исмаилии на левом фланге обороны. Самым неожиданным было подписание 32-летнего Руслана Фомина из «Мариуполя». Для него это третье пришествие в «Шахтер». Похоже, Пауло Фонсеке нужна конкуренция среди форвардов, которых до этой поры в команде было всего двое – Факундо Ферейра и Густаво Бланко-Лещук. Да и о лимите на легионеров, все еще действующем в чемпионате Украины, забывать не стоит. Помимо Фомина, из «Мариуполя» вернули также Танковского.

Как и ожидалось, никто из новобранцев в первой игре против «Ромы» не сыграл. Сомнения были только по одной позиции. Выбирая между Кривцовым и Ордецом, Фонсека отдал предпочтение первому. Однако по ходу матча Кривцов получил травму, и Ордец все-таки сыграл в этой игре.

Читайте такжеКапитан "Шахтера" Срна дисквалифицирован до августа 2018 года из-за допингаПервый тайм показал, что более чем двухмесячный простой оказал влияние на игру «Шахтера». Преимуществом завладела «Рома», а подопечным Фонсеки никак не удавалось нащупать свой ритм. Гол в ворота Андрея Пятова был вполне закономерным. Казалось, что после него соперничать с «Ромой» будет еще сложнее. Она забила гол на выезде и выполнила свою главную задачу. После этого можно спокойно обороняться и ловить соперника на контратаках. В общем, перед вторым таймом особых поводов для оптимизма у болельщиков «Шахтера» не было.

Однако после перерыва «Шахтер», в буквальном смысле, перевернул игру – «Рома» была раздавлена и растоптана. Хозяева не только сравняли счет, но и сумели забить победный гол. А в концовке были просто обязаны забивать еще раз, но гостям в этом эпизоде откровенно повезло. Такого перевоплощения от «Шахтера» не ждал никто. Особенно - в феврале. Особенно - в первом матче после длительной паузы.

Тем не менее, счет 2:1 очень опасен. В домашней игре «Роме» достаточно победить со счетом 1:0. Но теперь у «Шахтера» есть целых три недели на улучшение своей игры. За это время горняки проведут сразу три матча в чемпионате УПЛ. Иными словами, время сейчас играет в пользу «Шахтера», ибо форма команды с каждым днем должна улучшаться.

«Динамо» 0-0 АЕК

Киевлянам достался не настолько опасный соперник, как «Шахтеру». Но и уровень двух украинских грандов сегодня очень разный. К тому же, зимой у «Динамо», в отличие от основного соперника по внутреннему первенству, случились серьезные кадровые потери. Прежде всего, команду покинул центральный защитник Домагой Вида. Хорват был не просто важным звеном в оборонительных построениях, он был одним из лидеров команды. А поскольку с лидерами в нынешнем «Динамо» очень туго, потеря Виды еще более болезненная.

Уже в ходе подготовительных сборов руководству клуба в срочном порядке пришлось искать вратаря. Травму получил Георгий Бущан, и Хацкевич остался с одним Артуром Рудько. На подмогу из турецкого «Бешикташа» (Стамбул) был выписан динамовский воспитанник Денис Бойко. Тот самый, который совсем недавно играл в финале Лиги Европы в составе «Днепра». Тот самый, который за два последних года провел с десяток официальных матчей. Его карьера в «Бешикташе» явно не удалась, но перейти в другой клуб на постоянной основе Бойко пока не удается. До окончания нынешнего сезона он будет выступать за «Динамо» на правах аренды.

А вот Ротань и Вербич, также пополнившие динамовские ряды в январе, смогут помочь команде только на внутренней арене. В Лиге Европы они заиграны за свои предыдущие клубы, из-за чего за «Динамо» сыграть не смогут. Все остальные новички – Шабанов, Самбрано и Хлебас – к выступлениям на столь высоком уровне пока не готовы.

Таким образом, в двухматчевом противостоянии с АЕКом Александр Хацкевич рассчитывал на тех, кто и добывал путевку в плей-офф. Минус Бущан и Вида, о которых сказано выше, и минус травмированный Сидорчук.

Из Афин «Динамо» вернулось с хорошим результатом и крайне тревожным уровнем игры. Киевляне использовали едва ли не единственный шанс у чужих ворот, а все остальное время провели у своих ворот. Во втором тайме подопечные Хацкевича и вовсе почти не переходили середину поля. Ничейный исход в гостевом матче – большая удача для «Динамо».

Ответная игра также завершилась вничью. Только теперь ничья оказалась безголевой. Парадокс же состоит в том, что голевых моментов в матче на «Олимпийском» было куда больше, чем неделю назад.

В обоих матчах Александр Хацкевич выставил абсолютно идентичный состав. А вот его коллега из АЕКа в Киеве изрядно перетасовал свою колоду. В частности, из тех, кто не играл в Афинах, на поле появился украинец Дмитрий Чигринский.

Если первый тайм прошел на равных, то во втором преимуществом завладели греки. Они прижали хозяев сразу после перерыва и только чудом не смогли распечатать ворота Дениса Бойко. В таком ключе игра проходила до тех пор, пока вместо Шепелева Хацкевич не выпустил Беседина. На первый взгляд замена очень рискованная, ведь вместо опорника на поле появился номинальный форвард. Но именно после этого динамовцы отодвинули игру от своих ворот. Под занавес встречи у киевских ворот было относительно спокойно, особых пожаров не возникало. Жаль только, что своими шансами в контратакующей игре хозяева не воспользовались.

Таким образом, динамовцы прошли АЕК за счет гола, забитого на выезде. Превзойти же греков по игре, киевляне, к сожалению, не сумели. Путевку в 1/8 финала удалось завоевать не благодаря, а вопреки. Однако там у нас будет соперник совершенно иного уровня.

Нынешний жребий можно назвать «средним» для «Динамо». С одной стороны, команде Хацкевича мог попасться куда более скромный чешский «Пльзень». С другой – немецкая «Боруссия» (Дортмунд) или лондонский «Арсенал».

Еще один римский клуб – «Лацио» (так уж получилось, что в марте украинские команды будут играть с командами не только из одной страны, но и из одного города) стал бронзовым призером итальянской Серии А сезона 2014/15, а в прошлом году занял в национальном первенстве только 5-е место. Чемпионом же своей страны команда и вовсе становилась в последний раз в уже далеком 2000-м. Вместе с тем, «Лацио» минувшим летом стал финалистом Кубка Италии, а затем выиграл Суперкубок Италии. В обоих решающих матчах команда играла с туринским «Ювентусом». «Старая синьора» выиграла и чемпионат, и Кубок Италии, а вот сделать хет-трик в Суперкубке туринцам помешал именно «Лацио».

С приходом в апреле 2016-го нового тренера Симоне Индзаги у «Лацио» начался подъем, и команда неизменно претендует на попадание в Лигу чемпионов. Но, если в прошлом сезоне от Италии было только 3 путевки в самый престижный еврокубок (5-е место «Лацио» в итоговой таблице национального чемпионата) то сейчас 4. А «Лацио» как раз идет на 4-м месте в текущем первенстве Серии А.

Еще одной болевой точкой команды является финансовой положение. Весьма скромный бюджет приводит к тому, что состав римлян заметно уступает итальянским грандам – «Ювентусу», «Интеру», «Наполи» и «Роме». Вместе с тем, игроки «Лацио» конкурентноспособны за счет своих командных качеств, привитых именно Индзаги. Кстати для отличного в недавнем прошлом игрока, это первый тренерский опыт в карьере.

Наконец, отмечая скромные возможности клуба, нужно также добавить, что лидеры постоянно покидают команду. Например, уже сейчас известно, что летом «Лацио» абсолютно бесплатно покинет центральный защитник, голландский легионер Стефан де Врей.

Читайте такжеЛига Европы, 1/8 финала: полные результаты жеребьевкиЛидером команды является Чиро Иммобиле, который «по совместительству» также и лучший бомбардир Серии А – 20 голов и средняя результативность почти 1 гол за игру.

Многие игроки «Лацио» «на карандаше» у скаутов больших клубов, что также не способствует стабильности команды. Игроки изо всех сил стараются показать себя как можно лучше и пойти «на повышение». В частности, к сербскому полузащитнику Сергею Милинковичу-Савичу проявляют интерес едва ли не все английский гранды.

Шанс «Динамо» заключается в том, что итальянские клубы, в большинстве своем, равнодушны к Лиге Европы. Как пример, можно расценить вылет «Наполи» от куда более скоромного немецкого РБ «Лейпциг». Тот же «Лацио» не особо расстроился, когда проиграл румынской «Стяуа» из Бухареста 0:1 в гостевой игре. Но, римляне включились «по полной» дома – 5:1, чему, кстати, поспособствовал хет-трик Иммобиле.

Очевидно, приоритетом для «Лацио» будет внутренний чемпионат Италии, где команда борется за 4-е место и попадание в Лигу чемпионов, что принесет существенный дополнительный финансовый доход.

Впрочем, «Динамо» сейчас по уровню игры гораздо ближе к «Стяуа», нежели к «Лацио».

Кирилл Стадниченко