Лига Европы, 1/8 финала: полные результаты жеребьевки

Определились восемь пар второго по значимости еврокубка

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, где помимо "Динамо" и "Лацио" своих соперников узнали еще 14 команд, сообщает официальный сайт УЕФА.

В частности, центральной парой этого этапа соревнований станет противостояние итальянского "Милана" и английского "Арсенала" (Лондон).

Полные результаты жеребьевки:

"Лацио" - "Динамо"

РБ "Лейпциг" - "Зенит"

"Атлетико" - "Локомотив"

ЦСКА - "Лион"

"Марсель" - "Атлетик"

"Спортинг" - "Пльзень"

"Боруссия" - "Зальцбург"

"Милан" - "Арсенал"

Матчи состоятся 8 и 15 марта.

Первую игру на своем поле проводят команды, указанные в парах первыми.