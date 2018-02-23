Лига Европы, 1/8 финала: полные результаты жеребьевки
14:54, 23 февраля 2018Футбол
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Определились восемь пар второго по значимости еврокубка
Определились все восемь пар участников плей-офф ЛЕ / uefa.com
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, где помимо "Динамо" и "Лацио" своих соперников узнали еще 14 команд, сообщает официальный сайт УЕФА.
В частности, центральной парой этого этапа соревнований станет противостояние итальянского "Милана" и английского "Арсенала" (Лондон).
Полные результаты жеребьевки:
"Лацио" - "Динамо"
РБ "Лейпциг" - "Зенит"
"Атлетико" - "Локомотив"
ЦСКА - "Лион"
"Марсель" - "Атлетик"
"Спортинг" - "Пльзень"
"Боруссия" - "Зальцбург"
"Милан" - "Арсенал"
Матчи состоятся 8 и 15 марта.
Первую игру на своем поле проводят команды, указанные в парах первыми.
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