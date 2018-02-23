Лига Европы, 1/8 финала: полные результаты жеребьевки

14:54, 23 февраля 2018
Футбол
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Определились все восемь пар участников плей-офф ЛЕ / uefa.com

В частности, центральной парой этого этапа соревнований станет противостояние итальянского "Милана" и английского "Арсенала" (Лондон).

Полные результаты жеребьевки:

"Лацио" - "Динамо"

 РБ "Лейпциг" - "Зенит"

"Атлетико" - "Локомотив"

ЦСКА - "Лион"

"Марсель" - "Атлетик"

"Спортинг" - "Пльзень"

"Боруссия" - "Зальцбург"

"Милан" - "Арсенал"

Матчи состоятся 8 и 15 марта.

Первую игру на своем поле проводят команды, указанные в парах первыми. 

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Теги: #Лига Европы#жеребьевка Лиги Европы