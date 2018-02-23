Соперником киевского "Динамо" по 1/8 финала Лиги Европы стал итальянский "Лацио"

14:13, 23 февраля 2018
Футбол
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&quot;Динамо&quot; узнало соперника по следующему раунду Лиги Европы / uefa.com

Украинский и три российских клуба - ЦСКА, "Локомотив" и "Зенит" были разведены, поэтому шар с надписью "Динамо" на бумаге внутри, был омещен в отдельную от всех остальных шаров корзину.

Матчи состоятся 8 и 15 марта.

Первая игра пройдет на поле римлян.

Как сообщал УНИАН, накануне "Динамо" удержало нулевую ничью в игре с греческим АЕК (Афины) и с учетом результат первого матча - 1:1 - за счет гола на поле соперника прошла в 1/8 финала второго по значимости еврокубка.

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Теги: #соперники Динамо в плей-офф#Динамо Лига Европы