Суркис: решение CAS по мариупольскому делу мы выполним (видео)

Президент "Динамо" прокомментировал последние события вокруг клуба.

Президент ФК "Динамо" Григорий Суркис прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне по "мариупольскому делу", где киевлянам отказали в иске в полном объеме, сообщает FootballHub.

"Я не буду говорить, как я принял решение суда в Лозанне по "Динамо". И на первый, и на второй, и на третий день я скажу, что нельзя пренебрегать предостережениями правоохранительных органов относительно безопасности проведения игры в дни празднования Независимости. И при этом всем оказывается шумиха, что "Динамо" боится поехать в Мариуполь", - сказал Суркис.

"Никто и ничего не боится, просто должна быть совесть, мораль и этика. Я не скрываю того, что когда Павелко избирался на следующий срок говорил, что не стоит вопрос ехать или нет в Мариуполь? Стоит лишь сказать, безопасно ли там играть?", - отметил президент "Динамо".

"Решение является таким, каким оно есть, и его нужно принять и выполнять", - резюмировал глава столичного клуба.

Как сообщал УНИАН, Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонили иск "Динамо" на техническое поражение в несыгранном матче в Мариуполе в полном объеме.