Бросали файеры и пели "Катюшу": появились подробности устроенных российскими ультрас беспорядков в Испании (фото, видео)

09:06, 23 февраля 2018
Футбол
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ЕРА

Об этом сообщает Reuters.

Погромы в испанском Бильбао \/ ЕРА

На многочисленных видео, появившихся в сети, видно, что российские фанаты ведут себя весьма агрессиивно: бросают в полицейских различные предметы, в том числе мячи для гольфа, бутылки, файеры и стеклянные банки.

На одном из видео можно видеть, как ультрас плотным строем маршируют по улицу и поют "Катюшу".

Как сообщал УНИАН, вчера Фанаты "Спартака" и "Атлетико" устроили погромы в испанском Бильбао.

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Теги: #российские ультрас#погромы в Испании