Бросали файеры и пели "Катюшу": появились подробности устроенных российскими ультрас беспорядков в Испании (фото, видео)

Российские фанаты забросали полицейских мячами для гольфа, бутылками, файерами и стеклянными банками.

Фанаты московского "Спартака" устроили массовое побоище в испанском Бильбао вместе с тамошними любителями футбола в преддверии футбольной игры Лиги Европы против «Атлетик Бильбао». В результате 5 полицейских получили тяжелые ранения, а один из них умер в больнице - у него случился сердечный приступ.

Об этом сообщает Reuters.

На многочисленных видео, появившихся в сети, видно, что российские фанаты ведут себя весьма агрессиивно: бросают в полицейских различные предметы, в том числе мячи для гольфа, бутылки, файеры и стеклянные банки.

На одном из видео можно видеть, как ультрас плотным строем маршируют по улицу и поют "Катюшу".

Как сообщал УНИАН, вчера Фанаты "Спартака" и "Атлетико" устроили погромы в испанском Бильбао.