Фанаты "Спартака" и "Атлетико" устроили погромы в испанском Бильбао, зафиксирована смерть полицейского

В ход шли бутылки, стеклянные предметы и файеры.

Фанаты московского "Спартака" устроили массовое побоище в испанском Бильбао вместе с тамошними любителями футбола.

В результате 5 полицейских получили тяжелые ранения, а один из них умер в больнице - у него случился сердечный приступ, сообщает AS.

В общей сложности по итогам потасовки в одну из больниц Бильбао было доставлено пять человек (в том числе 3 российских фаната). Участники потасовки с обеих сторон использовали бутылки, стеклянные предметы и файеры. Пять человек арестованы, трое их них – россияне.