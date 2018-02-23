Фанаты "Спартака" и "Атлетико" устроили погромы в испанском Бильбао, зафиксирована смерть полицейского
01:03, 23 февраля 2018
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В ход шли бутылки, стеклянные предметы и файеры.
В Бильбао российские фанаты устроили погромы, в результате скончался полицейский / AS
Фанаты московского "Спартака" устроили массовое побоище в испанском Бильбао вместе с тамошними любителями футбола.
В результате 5 полицейских получили тяжелые ранения, а один из них умер в больнице - у него случился сердечный приступ, сообщает AS.
В общей сложности по итогам потасовки в одну из больниц Бильбао было доставлено пять человек (в том числе 3 российских фаната). Участники потасовки с обеих сторон использовали бутылки, стеклянные предметы и файеры. Пять человек арестованы, трое их них – россияне.
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