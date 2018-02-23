Фанаты "Спартака" и "Атлетико" устроили погромы в испанском Бильбао, зафиксирована смерть полицейского

01:03, 23 февраля 2018
Футбол
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В Бильбао российские фанаты устроили погромы, в результате скончался полицейский / AS

В результате 5 полицейских получили тяжелые ранения, а один из них умер в больнице - у него случился сердечный приступ, сообщает AS.

В общей сложности по итогам потасовки в одну из больниц Бильбао было доставлено пять человек (в том числе 3 российских фаната). Участники потасовки с обеих сторон использовали бутылки, стеклянные предметы и файеры. Пять человек арестованы, трое их них – россияне.

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Теги: #российские фанаты