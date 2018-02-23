В Киеве забросали камнями и снежками автобус с болельщиками футбольного клуба АЕК

00:28, 23 февраля 2018
Футбол
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REUTERS

"Около 19:00 во время движения автобуса болельщиков АЕК к НСК "Олимпийский" неизвестные из хулиганских побуждений камнями и снежками повредили окна правой стороны транспортного средства", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал.

На данный момент за повреждения транспортного средства задержаны четыре человека. Их доставили в управление полиции.

Как сообщал УНИАН, поединок "Динамо" - АЕК завершился вничью 0:0. "Динамо" вышло в следующий раунд турнира.

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Теги: #нападение на автобус болельщиков АЕК
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