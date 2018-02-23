В Киеве забросали камнями и снежками автобус с болельщиками футбольного клуба АЕК
00:28, 23 февраля 2018
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За повреждения транспортного средства задержаны четыре человека.
REUTERS
В Киеве перед футбольным матчем "Динамо" - АЕК забросали камнями и снежками автобус болельщиков греческой команды. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
"Около 19:00 во время движения автобуса болельщиков АЕК к НСК "Олимпийский" неизвестные из хулиганских побуждений камнями и снежками повредили окна правой стороны транспортного средства", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал.
На данный момент за повреждения транспортного средства задержаны четыре человека. Их доставили в управление полиции.
Как сообщал УНИАН, поединок "Динамо" - АЕК завершился вничью 0:0. "Динамо" вышло в следующий раунд турнира.
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