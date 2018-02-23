В Киеве забросали камнями и снежками автобус с болельщиками футбольного клуба АЕК

За повреждения транспортного средства задержаны четыре человека.

В Киеве перед футбольным матчем "Динамо" - АЕК забросали камнями и снежками автобус болельщиков греческой команды. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

"Около 19:00 во время движения автобуса болельщиков АЕК к НСК "Олимпийский" неизвестные из хулиганских побуждений камнями и снежками повредили окна правой стороны транспортного средства", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал.

На данный момент за повреждения транспортного средства задержаны четыре человека. Их доставили в управление полиции.

Как сообщал УНИАН, поединок "Динамо" - АЕК завершился вничью 0:0. "Динамо" вышло в следующий раунд турнира.