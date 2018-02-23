1/16 финала Лиги Европы: результаты всех матчей

В четверг определились все участники 1/8 финала турнира.

В четверг состоялись ответные матчи на стадии 1/16 финала Лиги Европы, сообщает сайт УЕФА.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" сыграло вничью - 0:0 - с греческим АЕКом и вышло в следующий раунд. Предлагаем вашему вниманию результаты остальных игр.

Лига Европы. 1/16 финала

Ответные матчи

Локомотив (Россия) — Ницца (Франция) 1:0 (первый матч — 3:2)

Атлетико (Испания) — Копенгаген (Дания) 1:0 (первый матч — 4:1)

Динамо Киев (УКРАИНА) — АЕК (Греция) 0:0 (первый матч — 1:1)

Зенит (Россия) — Селтик (Шотландия) 3:0 (первый матч — 0:1)

РБ Лейпциг (Германия) — Наполи (Италия) 0:2 (первый матч — 3:1)

Вильярреал (Испания) — Лион (Франция) 0:1 (первый матч — 1:3)

Виктория Пльзень (Чехия) — Партизан (Сербия) 2:0 (первый матч — 1:1)

Лацио (Италия) — Стяуа (Румыния) 5:1 (первый матч — 0:1)

Спортинг Лиссабон (Португалия) — Астана 3:3 (первый матч — 3:1)

Аталанта (Италия) — Боруссия Дортмунд (Германия) 1:1 (первый матч — 2:3)

Атлетик Бильбао (Испания) — Спартак Москва (Россия) 1:2 (первый матч — 4:1)

Зальцбург (Австрия) — Реал Сосьедад (Испания) 2:1 (первый матч — 3:1)

Милан (Италия) — Лудогорец (Болгария) 1:0 (первый матч — 3:0)

Арсенал (Англия) — Эстерсунд (Швеция) 1:2 (первый матч — 3:0)

Брага (Португалия) — Марсель (Франция) 1:0 (первый матч — 0:3)

ЦСКА (Россия) - Црвена Звезда (Сербия) 1:0 (первый матч - 0:0)

Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу, в 14.00 по киевскому времени в Ньоне.