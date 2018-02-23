1/16 финала Лиги Европы: результаты всех матчей
В четверг состоялись ответные матчи на стадии 1/16 финала Лиги Европы, сообщает сайт УЕФА.
Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" сыграло вничью - 0:0 - с греческим АЕКом и вышло в следующий раунд. Предлагаем вашему вниманию результаты остальных игр.
Лига Европы. 1/16 финала
Ответные матчи
Локомотив (Россия) — Ницца (Франция) 1:0 (первый матч — 3:2)
Атлетико (Испания) — Копенгаген (Дания) 1:0 (первый матч — 4:1)
Динамо Киев (УКРАИНА) — АЕК (Греция) 0:0 (первый матч — 1:1)
Зенит (Россия) — Селтик (Шотландия) 3:0 (первый матч — 0:1)
РБ Лейпциг (Германия) — Наполи (Италия) 0:2 (первый матч — 3:1)
Вильярреал (Испания) — Лион (Франция) 0:1 (первый матч — 1:3)
Виктория Пльзень (Чехия) — Партизан (Сербия) 2:0 (первый матч — 1:1)
Лацио (Италия) — Стяуа (Румыния) 5:1 (первый матч — 0:1)
Спортинг Лиссабон (Португалия) — Астана 3:3 (первый матч — 3:1)
Аталанта (Италия) — Боруссия Дортмунд (Германия) 1:1 (первый матч — 2:3)
Атлетик Бильбао (Испания) — Спартак Москва (Россия) 1:2 (первый матч — 4:1)
Зальцбург (Австрия) — Реал Сосьедад (Испания) 2:1 (первый матч — 3:1)
Милан (Италия) — Лудогорец (Болгария) 1:0 (первый матч — 3:0)
Арсенал (Англия) — Эстерсунд (Швеция) 1:2 (первый матч — 3:0)
Брага (Португалия) — Марсель (Франция) 1:0 (первый матч — 0:3)
ЦСКА (Россия) - Црвена Звезда (Сербия) 1:0 (первый матч - 0:0)
Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу, в 14.00 по киевскому времени в Ньоне.