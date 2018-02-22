Хацкевич после игры с АЕК: что понравилось, так это движение

Главный тренер "Динамо" прокомментировал ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы.

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился своими впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против АЕКа (0:0).

"Была игра нервов. Да, у нас было действительно много моментов, когда мы должны были забивать, когда Гонсалес должен был отдавать, когда Мораес должен был реализовывать и так далее. Но это все нюансы, на данный момент все же главное – результат.

Сегодня было трудно. По ходу игры у ребят были мелкие повреждения, тот же Морозюк доигрывал матч с, грубо говоря, разбитой головой. Но, уверен, на фоне положительных эмоций от прохода в следующий раунд все повреждения забудутся.

Что понравилось, так это движение, со скоростями все было нормально. А вот позиционный выход из обороны в атаку несколько разочаровал. Когда мы выходили вперед, это делало только 2-3 человека, хотя мы просили явно больше. Но пока мы только втягиваемся в сезон, и чем дальше, тем лучше должна играть команда.

Мы знали, что они резво начинают поединки. Они часто так действуют, но в основном угрозу несли их средние и дальние удары. В принципе, мы ожидали такого начала.

Скоро должен выздороветь Пиварич, восстановится Мбокани — этих игроков мы ждем. В остальном же у нас есть все, чтобы двигаться дальше. Хотя посмотрите, кто сегодня сидел на скамейке запасных — 18-19-летние ребята, у которых вообще не было опыта серьезных матчей", - отметил Александр Хацкевич, которого цитирует Sport Arena.

Напомним, "Динамо" удержало ничью - 0:0 - в домашнем матче с АЕК, которая вывела украинский клуб в следующий раунд Лиги Европы.