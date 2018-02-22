Гендиректор "Шахтера" Палкин о межсезонье: Фред? Он профессионал, и никакого давления на клуб он не оказывал, всегда вел себя очень толерантно

Тренеры говорят, что это были одни из лучших сборов за их тренерскую карьеру, отмечает гендиректор донецкого клуба

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин – о результатах сборов и зимнего трансферного окна интервью Footballua.tv.

О сборах:

«Прежде всего, о сборах говорит тренерский штаб. Тренеры говорят, что это были одни из лучших сборов за их тренерскую карьеру. Потому что, на самом деле, была очень серьезная инфрастуктура, были очень серьезные соперники, которые играют в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Поэтому команда подготовилась очень хорошо».

О зимнем трансферном окне:

«Прежде всего, нам удалось сохранить всех лидеров. Это была главная задача. Мы приобрели Додо: молодого футболиста, который фактически за две недели адаптировался в команде. В нашей истории были моменты, когда мы приобретали бразильцев, а они адаптировались по году. Это было правильное решение. А сохранить весь коллектив, который начинал эту Лигу чемпионов – это была, по большому счету, главная задача».

«Мы играем не только в Лиге чемпионов. Мы играем еще в Кубке Украины, чемпионате, игр очень много, и нам нужны футболисты. Новички были взяты, прежде всего, под эти цели».

«Фред? Он профессионал, и никакого давления на клуб он не оказывал, всегда вел себя очень толерантно, он всегда улыбается и всегда очень приветлив».

Как сообщал УНИАН, накануне "Шахтер" провел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, вкотором выиграл у итальянской "Ромы" из Рима со счетом 2:1.