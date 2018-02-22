Киевское "Динамо" удержало нулевую ничью в матче с греческим АЕКом и вышло в 1/8 финала Лиги Европы

Игра в Киеве завершилась нулевой ничьей.

В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "Динамо" принимало на своем поле греческий АЕК из Афин и сумело ударжать нулевую ничью, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч проходил в сложных погодных условиях, а по мере приближения финального свистка давление АЕКа на ворота киевлян усиливалось. Тем не менее линия обороны столичной команды и вратарь Денис Бойко сумели отстоять свои ворота в неприкосновенности. Более того, киевляне имели шанс в концовке игры забить, но Дерлис Гонсалес не использовал выход один на один с вратарем.

Таким образом, с учетом первого матча в Афинах (1:1) киевляне вышли в следующий круг соревнований за счет гола, забитого на поле соперника.

Противник команды Александра Хацкевича по 1/8 финала станет известен завтра, во время жеребьевки, которая начнется в швейцарском Ньоне в 14.00 по киевскому времени.