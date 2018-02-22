Капитан "Шахтера" Срна дисквалифицирован до августа 2018 года из-за допинга

Полный срок дисквалификации составил 17 месяцев со дня взятия допинг-пробы.

Национальный антидопинговый центр вынес решение по делу защитника «Шахтера» Дарио Срны о нарушении им антидопинговых правил.

В допинг-пробе хорвата было обнаружено нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля. В результате дополнительных анализов установлено, что проба содержит экзогенные производные дегидроэпиандростерона, которые включены в список запрещенных веществ ВАДА на 2017 год.

Национальный антидопинговый центр применил к футболисту санкцию в виде 17-месячного отстранения. Срок отстранения исчисляется с даты взятия пробы, а именно с 22 марта 2017 года.

Таким образом, Срна будет допущен к участию в соревнованиях с 22 августа 2018 года. Хорватский защитник сможет вернуться к тренировкам с командой за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018 года.

Напомним, в сентябре у Срны обнаружили положительную допинг-пробу, после чего капитан «Шахтера» приостановил выступления за клуб.