"Шахтер" начинает продажу абонементов на второй этап Премьер-лиги - от 100 гривен
Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) начал реализацию абонементов на второй этап чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, сообщается на официальном сайте донецкой команды.
Оппонентами «оранжево-черных» точно станут «Динамо» и «Ворскла», а на еще три места претендуют «Заря», «Верес», «Мариуполь» и «Олимпик». Старт второго этапа намечен на 10 марта.
Преимущества абонемента:
- постоянное место на трибуне;
- экономия времени и средств (до -30% от совокупной стоимости билетов);
- скидки до 15% на атрибутику в Fan Shop «горняков»;
- участие в дисконтной программе (бонусы за каждый поединок формируют скидку на абонемент сезона-2018/19).
Также владельцы абонементов информируются о важных событиях клуба, получают еженедельную новостную рассылку и поздравления, участвуют в клубных мероприятиях и конкурсах, а дети имеют возможность выйти на поле с футболистами перед игрой.
Стоимость
Standard: 100, 150, 300, 350, 500 и 600 гривен;
Club 1936 (без пакета гостеприимства): 2 200 гривен;
Roof Club (с пакетом гостеприимства): 4 500 гривен;
Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 6 500 гривен;
Sky Вox: 13 500 гривен (одно место).
Абонементы продаются в кассах ОСК «Металлист», которые работают ежедневно с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных.