"Шахтер" начинает продажу абонементов на второй этап Премьер-лиги - от 100 гривен

«Шахтер» возглавляет турнирную таблицу и будет бороться за чемпионство в шестерке лучших клубов Украины.

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) начал реализацию абонементов на второй этап чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, сообщается на официальном сайте донецкой команды.

Оппонентами «оранжево-черных» точно станут «Динамо» и «Ворскла», а на еще три места претендуют «Заря», «Верес», «Мариуполь» и «Олимпик». Старт второго этапа намечен на 10 марта.

Преимущества абонемента:

- постоянное место на трибуне;

- экономия времени и средств (до -30% от совокупной стоимости билетов);

- скидки до 15% на атрибутику в Fan Shop «горняков»;

- участие в дисконтной программе (бонусы за каждый поединок формируют скидку на абонемент сезона-2018/19).

Также владельцы абонементов информируются о важных событиях клуба, получают еженедельную новостную рассылку и поздравления, участвуют в клубных мероприятиях и конкурсах, а дети имеют возможность выйти на поле с футболистами перед игрой.

Стоимость

Standard: 100, 150, 300, 350, 500 и 600 гривен;

Club 1936 (без пакета гостеприимства): 2 200 гривен;

Roof Club (с пакетом гостеприимства): 4 500 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 6 500 гривен;

Sky Вox: 13 500 гривен (одно место).

Абонементы продаются в кассах ОСК «Металлист», которые работают ежедневно с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных.