Киевский горсовет отказался выделить 25 миллионов гривен на проведение финала Лиги чемпионов

Для принятия решения не хватило голосов.

Киевский городской совет отказался выделить 25 миллионов гривен на проведение в Киеве финала Лиги чемпионов.

За принятие соответствующего проекта решения проголосовал 51 депутат при минимально необходимом количестве - 61. Воздержались 29 депутатов.

Об этом сообщает 112.ua.

Депутаты отказались поддержать проект решения, который предполагал внесения изменений в программу «Молодежь и спорт столицы». Данная программа была принята еще в 2016 году и не предусматривала выделение средств на проведение финала ЛЧ.

Вместе с тем город не отказался провести торжественный прием участников официальных делегаций, организовать все мероприятия, а также обеспечить надлежащий внешний вид города.

Напомним, финал Лиги Чемпионов состоится на НСК «Олимпийский» 26 мая.