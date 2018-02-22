Киевский горсовет отказался выделить 25 миллионов гривен на проведение финала Лиги чемпионов

19:34, 22 февраля 2018
Футбол
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НСК &quot;Олимпийский&quot; / dynamo.kiev.ua

За принятие соответствующего проекта решения проголосовал 51 депутат при минимально необходимом количестве - 61. Воздержались 29 депутатов.

Об этом сообщает 112.ua.

Депутаты отказались поддержать проект решения, который предполагал внесения изменений в программу «Молодежь и спорт столицы». Данная программа была принята еще в 2016 году и не предусматривала выделение средств на проведение финала ЛЧ.

Вместе с тем город не отказался провести торжественный прием участников официальных делегаций, организовать все мероприятия, а также обеспечить надлежащий внешний вид города.

Напомним, финал Лиги Чемпионов состоится на НСК «Олимпийский» 26 мая.

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Теги: #финал Лиги чемпионов в Киеве