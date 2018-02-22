Киевский горсовет отказался выделить 25 миллионов гривен на проведение финала Лиги чемпионов
19:34, 22 февраля 2018
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Для принятия решения не хватило голосов.
НСК "Олимпийский" / dynamo.kiev.ua
Киевский городской совет отказался выделить 25 миллионов гривен на проведение в Киеве финала Лиги чемпионов.
За принятие соответствующего проекта решения проголосовал 51 депутат при минимально необходимом количестве - 61. Воздержались 29 депутатов.
Об этом сообщает 112.ua.
Депутаты отказались поддержать проект решения, который предполагал внесения изменений в программу «Молодежь и спорт столицы». Данная программа была принята еще в 2016 году и не предусматривала выделение средств на проведение финала ЛЧ.
Вместе с тем город не отказался провести торжественный прием участников официальных делегаций, организовать все мероприятия, а также обеспечить надлежащий внешний вид города.
Напомним, финал Лиги Чемпионов состоится на НСК «Олимпийский» 26 мая.
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