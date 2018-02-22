Гендиректор "Шахтера" Палкин о "мариупольском деле": знак и поддержка для маленьких клубов, что футбольный беспредел будет наказан

Менеджер "Шахтера" высказал свое мнение о резонансном деле.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкина высказал свое мнение касаемо вердикта CAS по «делу Мариуполя»., сообщает Footballua.tv.

- Вердикт меня не удивил. Честно говоря, с юридической точки зрения у «Динамо» не было шансов выиграть это дело, потому что оно на сто процентов было на стороне «Мариуполя». Прежде всего, выигрыш этого дела – знак и поддержка для маленьких клубов, что футбольный беспредел будет наказан, и еще что есть правосудие и есть, у кого просить защиты в данных ситуациях. Я считаю, что это правильный и верный знак для маленьких клубов.

Как сообщал УНИАН, Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил аппеляцию "Динамо" в полном объеме, признав правоту ФФУ в том, что матч в Мариуполе мог состоятся и решение о признании технического поражения "Динамо" со счетом 0:3 абсолютно оправданно.