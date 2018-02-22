Гендиректор "Шахтера" Палкин не будет опротестовывать в CAS свой штраф в 100 тысяч гривен

Менеджер донецкого клуба прокомментировал решение КДК ФФУ.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в эксклюзивном интервью каналам «Футбол 1»/ «Футбол 2» прокомментировал решение КДК ФФУ оштрафовать его на 100 000 гривен за высказывания после матча «Заря» - «Шахтер».

- После матча с «Зарей» было достаточно много эмоций. Много было сказано, много было сделано. Но в сухом остатке мы имеем то, что я оштрафован, тренерский штаб и футболисты дисквалифицированы. При этом я остаюсь при своем мнении, что судья украл у нас три очка, потому что полностью потерял нити управления командой. Все-таки Комитету арбитров стоит обратить на это внимание.

Но единственное, что могу сказать - в CAS я опротестовывать это решение не буду.

Как сообщал УНИАН после матча "Заря" - "Шахтер" Сергей Палкин выскал претензии в адрес арбитров матча об их неквалифицированной работе.