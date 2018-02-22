На центральной площади Харькова подрались фанаты "Шахтера" и "Ромы" - СМИ (видео)

В облуправлении Национальной полиции наличие инцидента отвергают.

Перед матчем Шахтер - Рома в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов произошла драка при участии фанов обеих команд, сообщает SportArena со ссылкой на Facebook журналистки издания Слобідський край Юлии Горобец.

По ее словам, фанаты обеих команд начали потасовку на площади Свободы в Харькове.

Также сообщается, что в ходе драки фанами использовались кирпичи. В конечном итоге на место происшествия прибыли полицейские, которые при помощи автобусов пытались эвакуировать болельщиков Ромы с площади Свободы.

В то же время в пресс-службе облуправления Национальной полиции заявили, что пока не получали ни сообщений о беспорядках, ни заявлений от пострадавших.