На центральной площади Харькова подрались фанаты "Шахтера" и "Ромы" - СМИ (видео)

09:49, 22 февраля 2018
Футбол
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Фанаты двух команд подрались на площади Свободы / facebook.com/gorobec.y

По ее словам, фанаты обеих команд начали потасовку на площади Свободы в Харькове.

Также сообщается, что в ходе драки фанами использовались кирпичи. В конечном итоге на место происшествия прибыли полицейские, которые при помощи автобусов пытались эвакуировать болельщиков Ромы с площади Свободы.

В то же время в пресс-службе облуправления Национальной полиции заявили, что пока не получали ни сообщений о беспорядках, ни заявлений от пострадавших.

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Теги: #фанаты#ФК Шахтер#Шахтер - Рома Лига чемпионов