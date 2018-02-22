Онлайн-трансляция "Динамо" - АЕК - 0:0: Лига Европы, 1/16 финала

Сегодня состоится ответный матч противостояния между вице-чемпионом Украины и клубом из Афин.

Сегодня на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и греческим клубом АЕК.

Ничья cо счетом 1:1 в первом матче оставила соперникам почти равные шансы на выход в 1/8 финала. Напомним, что в первой игре в Афинах киевляне открыли счет в первом тайме - отличился Цыганков. Однако на 80-й минуте резервист АЕКа Айдаревич сравнял счет.

АЕК не проигрывает во всех турнирах уже 24 матча. Также на счету подопечных Маноло Хименеса еще одно любопытное достижение - команда сыграла вничью в последних шести матчах в Лиге Европы. Это является повторением рекорда турнира.

Что касается "Динамо", то еще ни разу в домашних матчах в еврокубках в сезоне-2017/18 киевляне не сумели сохранить свои ворота "сухими".

Стоит отметить, что в первом поединке получили лишние предупреждения лидеры АЕКа - Враньеш и Ливая. Оба они не помогут АЕКу в ответной игре из-за дисквалификаций.

Неприятная новость и для поклонников "Динамо" - форвард Мбокани не восстановился после травмы, полученной им зимой, и пропустит ближайшие 2-3 недели.

Матч "Динамо" - АЕК начнется в 20.00.

ТВ-трансляция - телеканалы "Футбол 1" и "Украина".

Добрый вечер!

Стали известны составы команд.

«Динамо»: Бойко, Морозюк, Кадар, Хачериди, Кендзера, Шепелев, Буяльский, Гармаш, Гонсалес, Цыганков, Мораес.

Запасные: Рудько, Бурда, Миколенко, Шапаренко, Смирный, Беседин, Хлебас.

АЕК: Баркас, Бакакис, Чигринский, Гало, Ламбропулос, Христодулопулос, Месуд Шоджаеи, Галанопулос, Симойнш, Серхио Араухо, Бакасетас.

Прозвучал гимн Лиги Европы. Все готово к игре.

1. АЕК начинает с центра поля.

2. Атака Динамо: Гонсалес навязал борьбу в штрафной греков, но зафиксирован фол с его стороны.