Матч "Динамо" - АЕК: где смотреть

12:03, 22 февраля 2018
Футбол
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Матчі українських команд у єврокубках покажуть на українському ТБ / УНІАН

В 19.45 начнется трансляция поединка на телеканале "Украина". В 19.50 - начало прямого эфира на специализированном канале "Футбол 1".

Отметим, что стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 20.00.

Как сообщал УНИАН, фаворитом противостояния букмекеры считают вице-чемпиона Украины.

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Теги: #Динамо - АЕК Лига Европы