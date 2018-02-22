Матч "Динамо" - АЕК: где смотреть

Матч покажут два отечественных телеканала.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и греческим АЕКом покажут сразу два украинских телеканала - один общенациональный и один специализированный.

В 19.45 начнется трансляция поединка на телеканале "Украина". В 19.50 - начало прямого эфира на специализированном канале "Футбол 1".

Отметим, что стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 20.00.

Как сообщал УНИАН, фаворитом противостояния букмекеры считают вице-чемпиона Украины.