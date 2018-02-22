Матч "Динамо" - АЕК: где смотреть
12:03, 22 февраля 2018Футбол
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Матч покажут два отечественных телеканала.
УНИАН
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и греческим АЕКом покажут сразу два украинских телеканала - один общенациональный и один специализированный.
В 19.45 начнется трансляция поединка на телеканале "Украина". В 19.50 - начало прямого эфира на специализированном канале "Футбол 1".
Отметим, что стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 20.00.
Как сообщал УНИАН, фаворитом противостояния букмекеры считают вице-чемпиона Украины.
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