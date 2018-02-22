"Динамо" является фаворитом ответного матча с АЕК - мнение букмекеров

Сегодня состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с участием украинского вице-чемпиона.

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" (Киев, Украина) - АЕК (Афины, Греция).

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является киевский клуб.

Как сообщает специализированный портал Betexplorer, коорый собирает данные более чем 20 ведущих букмекерких контор, средний коэффициент на победу "Динамо" составляет 1,82, тогда как шансы на победу АЕКа заметно ниже - 4,84. Возможность ничьей в этом матче оценивается как 3,37 к 1.

Больше всего заработать на победе "Динамо" можно в 1xBet (коэффициент - 1,87). Самую выгодную ставку на успех АЕКа можно сделать в betway, Betsafe и Betsson (5,25).

Напомним, что начало игры - в 20.00.

В первом матче, состоявшемся неделю назад в Афинах, "Динамо" сумело отстоять ничейный результат - 1:1.