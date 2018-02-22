Тренер "Ромы" Ди Франческо: мы потеряли концентрацию при счете 1:1

Наставник римлян остался разочарован вторым таймом игры в Харькове.

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал поражение от «Шахтера» (1:2).

«Понятно, что 1:2 – это не тот результат, который мы хотели. Но давайте не забывать, что в первом тайме мы сыграли великолепно. «Шахтер» – очень хорошая команда. Сегодня все решили мелочи.

Сегодня на поле были две «Ромы». В первом тайме мы играли так, чтобы создавать проблемы сопернику, а во втором – только оборонялись. Не знаю, почему так получилось. Очень обидно, что мы пропустили гол, когда мяч находился в середине поля. Наши очень опытные игроки допустили слишком много детских ошибок.

Лучшее качество нашего голкипера Аллисона – не только его сейвы, но и игра в целом. Он придает нам уверенности. Он не прыгает за мячом для того, чтобы хорошо выглядеть на фото. Он делает просто то, что должен, когда совершает сейвы.

Моей команде не хватает умения сохранять темп и показывать хороший результат, когда мы испытываем трудности. Мы потеряли концентрацию при счете 1:1. «Шахтер» – прекрасная команда. Мы сделаем все, чтобы отыграться, но это будет очень сложно.

Мы знаем, что нехватка агрессии – наша проблема. Мы не завершаем атаки результативными ударами. Нам нужно работать над этим компонентом», – сказал Ди Франческо, которого цитирует "Трибуна" со ссылкой на сайт УЕФА.

Напомним, в среду в Харькове "Рома" уступила "Шахтеру" со счетом 1:2.