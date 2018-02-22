Тренер "Шахтера" Фонсека после победы над "Ромой": я предсказал гол Фреда

Наставник горняков признался, что в ответной игре "Шахтер" не станет только защищаться, а будет самим собой.

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал победу «Шахтера» над «Ромой» (2:1).

«Могу сказать, что мы встретились с великой командой. Важно было выиграть. Понятно, что желательно было не пропускать, но важно было перевернуть результат и победить. Игра была непростой, особенно первый тайм. Были сложности с тем, чтобы показать свою игру. Это заслуга «Ромы». Но мы хорошо показали себя, было много моментов, чтобы забивать. «Рома» тоже действовала организованно.

В перерыве мы устранили проблемы с позиционированием и провели отличный тайм. У вратаря «Ромы» было 2-3 нереальных сэйва. Пропущенный гол? Ошибка начинается с самого начала развития атаки. Мы не должны были прессинговать так высоко, это создало дисбаланс. Не повезло и с отскоком.

В первом тайме мы начинали разыгрывать от ворот, и это ослабило прессинг «Ромы». В перерыве мы исправили позиционирование. Мы поняли, что линия обороны «Ромы» базировалась чуть ли не в центре. Нужно было забрасывать мяч за спины. Так пришел гол Феррейры.

Что касается Фреда, то он очень много отрабатывал такие штрафные. Я как раз в момент перед голом сказал своему помощнику, что сейчас будет гол. Я в это верил. Фред – очень храбрый игрок. Он рискует, старается оставаться мячом во время прессинга. Но сегодня вся команда показала себя на отличном уровне, особенно во втором тайме.

К матчу в Риме у нас будет больше игрового ритма. Это очень сложная задача. Но мы не будем защищать этот результат, это 100%. Постараемся быть самими собой. Если будем только защищаться, все окажется сложнее. А сейчас шансы остаются у обеих команд.

Забей Феррейра на последней минуте, все было бы сложнее для «Ромы». Но сейчас все открыто, хоть преимущество перед второй игрой у нас», – сказал Фонсека.

Как сообщал УНИАН, в среду "Шахтер" обыграл римскую команду в Харькове - 2:1. Ответный матч пройдет 13 марта.