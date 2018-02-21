"Шахтер" одержал волевую победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над "Ромой"

Игра в Харькове завершилась со счетом 2:1.

В Харькове на ОСК "Металлист" завершился первый матч плей-офф - 1/8 финала - Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" обыграл итальянскую "Рому", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:1.

Команды начали матч на встречных курсах, имели несколько голевых моментов на протяжении первого тайма, а в концовке "Рома" сумела забить гол. На 41-й минуте Дженгиз Ундер вышел из-под опеки защитников, получил мяч и сильно ударил в голкипера Пятова. Мяч перелетел через вратаря донетчан и влетел в угол - 0:1.

После перерыва рисунок игры поменялся. Атаки шли на те же ворота, только их теперь защищал голкипер "Ромы". Результат не заставил себя долго ждать. На 53-й минуте Факкундо Феррейра получил мяч из глубины поля от Ракицкого, рванул на ворота соперника, по дороге обыграл защитника и пробил точно в дальний угол - 1:1.

А на 71-й минуте Фред нанес шикарный удар со штрафного метров с 20-ти. Мяч перелетел через "стенку" и от перекладины опустился за линию ворот - 2:1.

Отметим, что УНИАН вел онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, в ответном матче в Риме горняков устроит ничья либо даже поражение с разницей в один мяч (кроме - 0:1, а при поражении 1:2 будет назначен овертайм).

Игра в столице Италии состоится во вторник, 13 марта.