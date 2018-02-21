Наставник "Динамо" Хацкевич: разговора с игроками по лишним желтым карточкам у меня не было

Завтра киевляне сыграют с АЕКом в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о кадровой ситуации в команде перед ответным матчем с АЕК.

«У Гармаша, Гонсалеса и Шапаренко повреждения оказались незначительными. Уже вчера они работали в общей группе, и сегодня готовятся к игре. Что касается Пиварича, еще не прошел срок его восстановления, чтобы он мог готовиться к игре. Он сегодня участвовал в предигровой тренировке, но это лишь его первая тренировка с командой.

Мбокани в понедельник прошел медобследование, которое подтвердило, что травма не дает ему возможности работать в общей группе. С понедельника он работает по индивидуальной программе. По словам докторов, две-три недели мы его не увидим в общей группе. То повреждение, которое у него было, оказалось достаточно серьезным», – сказал Хацкевич.

Главный тренер киевлян прокомментировал большое количество желтых карточек в первой игре с АЕКом.

"Конкретного разговора с игроками на эту тему не было. Если анализировать эти предупреждения… Дерлис Гонсалес получил карточку за несогласие с решением судьи. Все остальные карточки были получены нами в игровых моментах. Это уже арбитру решать, за что давать карточку, а за что нет. Ребята сами понимают, что это элемент игры. Мы не играем грубо, мы играем жестко. А на решения судьи я повлиять не могу".

Отметим, что матч «Динамо» – АЕК пройдет завтра в Киеве на "Олимпийском". Начало – в 20.00.