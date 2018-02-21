"Динамо" трижды просило УПЛ перенести матч из Мариуполя - заявление клуба по итогам суда в Лозанне

ФК "Динамо" опубликовал официальный комментарий по решению Спортивного суда Лозанны в "деле Мариуполя".

Футбольный клуб "Динамо" опубликовал официальный комментарий по решению Спортивного суда Лозанны (CAS) в «деле Мариуполя». "Динамо" заявило, что трижды обращалось в УПЛ по поводу переноса матча.

«Фактически единственной причиной отказа «Динамо» в удовлетворении его требований об отмене решений КДК и АК ФФУ был тот факт, что клуб якобы не обращался в УПЛ с ходатайством о переносе матчей.

Но такое утверждение не соответствует действительности и в полной мере опровергается доказательствами, которые мы подали в Спортивный арбитражный суд.

«Динамо» трижды обращалось как в ФФУ, так и в УПЛ с ходатайствами о переносе матчей на нейтральное поле. Необходимость направления обращений одновременно и в ФФУ, и в УПЛ была вызвана исключительно тем, что эти футбольные органы оказались несостоятельными определиться между собой, кто из них должен принимать решение о переносе матчей, о чем свидетельствует переписка между УПЛ и ФФУ, которая также прилагалась к жалобе.

Получив наши письма, а также письма от правоохранительных органов, УПЛ трижды обращалась в ФФУ с требованием принять соответствующее решение, учитывая отсутствие у УПЛ полномочий для переноса матчей.

Вынуждены констатировать, что утверждение CAS о якобы отсутствии обращений «Динамо» в УПЛ опровергается материалами дела, в котором имеются все данные письма, которые также неоднократно упоминаются в жалобе. Трудно гадать, что могло привести к такой ошибке – поступление ответа Федерации всего за несколько дней до слушания, с кучей лишнего материала, ознакомление с которым могло отвлечь внимание от жалобы «Динамо», которая была подана 16 декабря 2017 года, или, может быть, усталость от 14-часового слушания.

Или его напряженный темп, обусловленный, в частности, потерями времени на неоднократные длительные переговоры о мировом соглашении, инициированные судом, в которых Федерация продемонстрировала шокирующее нежелание рассматривать любые варианты.

Возможно, сработала и осторожность CAS в создании прецедента, который мог бы создать отдельный массив практики», – сказано в официальном комментарии «Динамо» на сайте футбольного клуба.

Напомним, 19 февраля стало известно о решении Спортивного суда Лозанны отклонить апелляцию «Динамо» по "делу Мариуполя".