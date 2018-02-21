Онлайн-трансляция: Лига чемпионов, 1/8 финала, "Шахтер" - "Рома"

В Харкове проходит первый матч плей-офф самого престижного еврокубка сезона 2017/18.

Сегодня в Харькове проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" принимает итальянскую "Рому" из Рима.

Уже сразу после жеребьевки первого этапа плей-офф главного еврокубка, в декабре, специалисты были единодушны во мнении, что "Рома" самый лучший из всех возможных вариантов, доставшийся "Шахтеру". Римляне не так грозны, как те же "Барселона", ПСЖ или английские клубы. К тому же, "Шахтер" в недавнем прошлом уже обыгрывал этого соперника именно в раунде плей-офф Лиги чемпионов, по сумме двух матчей.

Накануне наставник горняков Паулу Фонсека отметил, что ждет очень конкурентного матча и упорнейшей борьбы на поле. А его визави из "Ромы" Эусебио Ди Франческа считает, что у "Шахтера" невероятный атакующий потенциал.

Матч "Шахтер" - "Рома" начнется в Харькове на ОСК "Металлист" в 21.45.

ТВ трансляция игры - телеканал "Украина".