Онлайн-трансляция: Лига чемпионов, 1/8 финала, "Шахтер" - "Рома" - 2:1

В Харкове проходит первый матч плей-офф самого престижного еврокубка сезона 2017/18.

Сегодня в Харькове проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" принимает итальянскую "Рому" из Рима.

Уже сразу после жеребьевки первого этапа плей-офф главного еврокубка, в декабре, специалисты были единодушны во мнении, что "Рома" самый лучший из всех возможных вариантов, доставшийся "Шахтеру". Римляне не так грозны, как те же "Барселона", ПСЖ или английские клубы. К тому же, "Шахтер" в недавнем прошлом уже обыгрывал этого соперника именно в раунде плей-офф Лиги чемпионов, по сумме двух матчей.

Накануне наставник горняков Паулу Фонсека отметил, что ждет очень конкурентного матча и упорнейшей борьбы на поле. А его визави из "Ромы" Эусебио Ди Франческа считает, что у "Шахтера" невероятный атакующий потенциал.

Матч "Шахтер" - "Рома" начнется в Харькове на ОСК "Металлист" в 21.45.

ТВ трансляция игры - телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Вашему вниманию - составы команд.

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Кривцов, Ракицкий, Бутко, Степаненко, Фред, Тайсон, Марлос, Бернард, Феррейра.

«Рома»: Алиссон, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Де Росси, Стротман, Наингголан, Ундер, Перотти, Джеко.

Звучит гимн Лиги чемпионов. Все готово к игре.

1. "Шахтер" начинает с центра поля.

2. "Рома" зарабатывает угловой.

3. Стандарт римлянам не удался. С мячом горняки.

4. Опаснейший момент у "Шахтера"!!!! Марлос отдал Исмаили под забегание, тот прострелил вдоль линии вратарской, где никому не удалось подставить ногу. Первый момент у горняков!!!

5. Ответ "Ромы", Перотти подал во вратарскую, Бутко выбил мяч на угловой.

6. Еще один угловой. Супермомент у "Ромы"!!!! Два удара в упор не завершились голом. Вначале выручил Пятов, затем на пути мяча стал (точнее лёг) Степаненко!

8. Мяч у горняков, они готовят очережной выпад.

9. Удар Бернарда заблокирован.

10. На ВИП-трибуне показывают гостей - главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и его коллегу из Турции Мирчу Луческу.

11. Коларов успел выбить мяч из-под ноги Марлоса в штрафной гостей.

12. Ундер подал во владения Пятова - голкипер "Шахтера" забрал мяч в руки.

13. Марлос обострил ситуацию у противоположных ворот - финтом убрал защитника и бил с расчетом на рикошет. Кипер "Ромы" Алиссон накрыл мяч.

14. На матче, конечно же, присутствует легенда итальянского футбола и "Ромы" Франческо Тотти.

16. Первые четверть часа пролетели на одном дыхании. Игра смотрится! Обе команды играют в атакующий футбол.

17. Удар Перотти заблокирован.

18. Атаку "Шахтера" разогнал Марлос. Все закончилось угловым.

19. Розыгрыш корнера успеха не принес.

19. Тут же ответ "Ромы". Перотти зарабатывает угловой.

20. Второй угловой за две минуты. На этот раз он завершился ударом головой Маноласа - мимо.

21. Защита Шахтера проморгала выпад соперника - два на два. Перотти отдал на Джеко, который мог открывать счет в матче. Пятов выручает!

23. Мяч контролируют горняки.

25. Бернард вывел Ракицкого. Прострел Ярослава не нашел адресата.

26. Сомнительный офсайд у Факундо Феррейры фиксируют судьи.

27. Исмаили опередил Ундера, не дав ему замкнуть опасный пас в штрафную хозяев.

29. Угловой - уже седьмой у ворот "Шахтера".

30. Коларов - в офсайде.

31. Джеко фолит на Тайсоне в центре поля.

34. После серии финтов Марлос отдал Фреду, тот пробил из-за пределов штафной - неточно.

37. Удар Джеко заблокирован.

39. Затяжная атака горняков завершилась подачей Степаненко в чужую штрафную - это слишком просто для вратаря "Ромы".

40. Римляне сбивают Тайсона. Фонсека у бровки нервничает, но арбитр фола не увидел.

41. ГООООЛ! 0:1. Защитники Шахтера провалились, как и в начале первого тайма. На этот раз последовала расплата.

42. Джеко вывел Ундера на убойную позицию для удара, и тот разобрался с Пятовым. Игроки "Шахтера" откровенно проспали данную ситуацию у своих ворот.

45. Команды доигрывают первый тайм.

45+1. Добавлена одна минута. Кривцов на газоне после столкновения с Джеко.

45+2. Похоже, все серьезно. Сергея Кривцова уносят на носилках с поля. "Шахтер" будет готовить замену.

45+3. Замена у Шахтера. Вместо Кривцова выходит Ордец.

ПЕРЕРЫВ

46. Рома начинает с центра поля. Стартовал второй тайм.

48. Удар Факундо Феррейры - несильно, вратарь римлян уверенно сыграл.

50. Угловой Шахтера. Разыграли горняки, но момента острого не создали.

51. Теперь угловой у Ромы. Манолас был головой - Пятов берет мяч в руки.

52. ГОООООООЛ!!!!!!!! Факундо Феррейра!!! 1:1

53. Гол случился после дальнего паса Ракицкого на аргентинского нападающего Шахтера. Факундо вышел один на один и реализовал свой момент.

54. Еще одна опасная ситуация и угловой для Шахтера.

55. "Шахтер" вновь заиграл с настронием, задором, как и в начале первого тайма.

56. Невероятно!!! Марлос мог - нет, должен был - выводить Шахтер вперед! Бразильский украинец находился в идеальной позиции, но голкипер Ромы демонстрирует фантастическую реакцию и спасает ворота.

58. Джеко забежал в офсайд и ударил уже после свистка.

59. Фред пробил неточно по воротам.

60. На стадионе присутствуют 35 124 болельщика - и это несмотря на 7-градусный мороз.

62. Наинголлан бьет несильно по воротам Пятова - наш кипер на месте.

63. Казалось бы, неберущийся удар Тайсона в девятку тянет голкипер "Ромы"!!! Шикарная игра Аллисона уже второй раз за 10 минут спасает "Рому".

65. Еще один простой удар Наинголлана - Пятов забирает мяч в руки.

66. Угловой для "Ромы". Подача - неопасная для Пятова.

67. Угловой для Шахтера. Горняки разыгрывают. В итоге римляне выносят мяч подальше от своих ворот.

68. Алисон выходит за пределы своей штрафной и в стиле Нойера играет головой.

69. Горняки зарабатывают право пробить опасный штрафной удар.

71. ФАНТАСТИКА!!!!!!!!! 2:1!!!! Фред!!!!

72. От такого удара со штрафного не спас бы самый мастеровитый голкипер. Фред идеально бьет в девятку, да еще с отскоком от перекладины! "Шахтер" выходит вперед!

74. Сразу две замены у Ромы! Жерсон вышел вместо Ундера. Бруно Перес заменил Флоренци

76. Римляне переходят на половину поля Шахтера. Игра перемещается ближе к владениям Пятова.

78. Шахтер занял оборонительные позиции и пока выглядит целостно, компактно.

80. Предупреждение Факундо Феррейре.

81. Бернард зарабатывает угловой для себя и партнеров.

82. Два подряд удара. Сначала удар Феррейры заблокирован, затем после удара Степаненко мяч накрывает голкипер.

83. Замена у Ромы. Вместо Наинголлана выходит Дефрель.

85. Замена у Шахтера по-прежнему одна. Да и, справедливости ради, никто не выпадает из игроков Шахтера.

88. Коварный и плотный удар Жерсона метров с 17-ти - Пятов на месте.

90. Шахтер шикарно контролирует мяч в последние минуты второго тайма.

90+1. На поле закипели страсти. Небольшая стычка между игроками команд. Предупреждения Перотти и Тайсону.

90+2. Замена у Шахтера. Вместо Бернарда выходит Коваленко.

90+3. Моментище!!!! Феррейра бил с трех метров, но мяч чудом угодил в ногу Аллисона и улетел за пределы поля.

Все! Финальный свисток!

Победа "Шахтера" в невероятно зрелищном поединке - 2:1. И все же - это только "первый тайм" дуэли 1/8 финала. Вторая часть - 13 марта!

Спасибо за внимание к нашему репортажу!