Матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Рома": где смотреть
11:20, 21 февраля 2018Футбол
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Игру покажут сразу два отечественных телеканала.
Матчи "Шахтера" покажут на двух каналах украинского ТВ / hotology.ru
Сегодня в Харькове состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" примет итальянскую "Рому" из Рима.
Матч покажут сразу два украинских телеканала.
В 21.30 начнется трансляция матча на телеканале "Украина".
На специализированном телеканале "Футбол" игре будет предшествовать шоу "Ночь Лиги чемпионов" с экспертами в студии. Трансляция начнется в 20.30 и продолжится после матча, где эксперты в студии подведут итоги игры - с 23.40 до 00.30.
Матч "Шахтер" -= "Рома" начнется в 21.45.
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