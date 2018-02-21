Матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Рома": где смотреть

11:20, 21 февраля 2018
Футбол
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МАтчи украинских команд в еврокубках покажут на украинском ТВ / hotology.ru

Матч покажут сразу два украинских телеканала.

В 21.30 начнется трансляция матча на телеканале "Украина".

На специализированном телеканале "Футбол" игре будет предшествовать шоу "Ночь Лиги чемпионов" с экспертами в студии. Трансляция начнется в 20.30 и продолжится после матча, где эксперты в студии подведут итоги игры - с 23.40 до 00.30.

Матч "Шахтер" -= "Рома" начнется в 21.45. 

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Теги: #ФК Шахтер#Шахтер - Рома Лига чемпионов