Матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Рома": где смотреть

Игру покажут сразу два отечественных телеканала.

Сегодня в Харькове состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" примет итальянскую "Рому" из Рима.

Матч покажут сразу два украинских телеканала.

В 21.30 начнется трансляция матча на телеканале "Украина".

На специализированном телеканале "Футбол" игре будет предшествовать шоу "Ночь Лиги чемпионов" с экспертами в студии. Трансляция начнется в 20.30 и продолжится после матча, где эксперты в студии подведут итоги игры - с 23.40 до 00.30.

Матч "Шахтер" -= "Рома" начнется в 21.45.