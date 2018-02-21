"Шахтер" является фаворитом на ставках букмекерских контор в первом матче с "Ромой"
10:38, 21 февраля 2018Футбол
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Сегодня для украинской команды стартует плей-офф Лиги чемпионов.
"Шахтер" сегодня возобновляет сезон в Лиге чемпионов/ Reuters
Донецкий "Шахтер" является фаворитом первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет итальянскую "Рому" из Рима, сообщает специализированный портал BetExplorer.
Портал собрал данные 24 ведущих букмекерских контор мира, согласно которым, средняя ставка на победу горняков составляет 2.50 к 1, на ничью - 3.27 к 1, а на победу римлян - 2.97 к 1.
Наибольшую уверенность в победе горняков демонстрируют аналитики bet-at-home, которые выставили минимальный коэффициент из всех ставок на этот матч - 2,42 к 1.
Как сообщал УНИАН, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" - "Рома" состоится сегодня, 21 февраля, в Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры - в 21.45.
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