"Челси" и "Барселона" сыграли вничью, "Бавария" разгромила "Бешикташ" в плей-офф Лиги чемпионов

В составе "Бешикташа" удаление в начале встречи заработал Домагой Вида.

Во вторник в Лондоне и Мюнхене состоялись два матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Челси" не удержал победный счет в домашней игре против "Барселоны". В первом тайме, больше похожем на шахматную партию, экс-игрок "Шахтера" Виллиан дважды попадал в каркас ворот каталонской команды. "Барселона" хоть и владела территориальным преимуществом, за весь первый тайм ни разу не ударила в створ ворот.

Во втором тайме соперники обменялись голами. На 62-й минуте тот же Виллиан наконец-то добился своего, найдя брешь в защите гостей - 1:0. Однако спустя 13 минут "Барселона" отыгралась благодаря грубейшей ошибке защитника "Челси". Месси расстрелял ворота противника - это его первый гол в 9-ти матчах против "Аристократов".

Таким образом, "Барселона" добилась стратегически важной для себя ничьей на поле соперника - 1:1.

В другом матче "Бавария" не оставила шансов "Бешикташу" - 5:0 - и практически решила вопрос с победителем двухматчевого противостояния. Отметим, что турецкий клуб с 16-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления экс-защитника "Динамо" Домагоя Виды.

Челси – Барселона - 1:1

Голы: 1:0 – 62 Виллиан, 1:1 – 75 Месси.

Бавария – Бешикташ - 5:0

Голы: 1:0 – 43 Мюллер, 2:0 – 52 Коман, 3:0 – 66 Мюллер, 4:0 – 79 Левандовски, 5:0 – 88 Левандовски.

Ответные матчи состоятся 14 марта.