Тренер "Ромы": у "Шахтера" невероятный атакующий потенциал

Эусебио Ди Франческа рассказал о том, чего он ждет от первой игры команд в Харькове.

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от противостояния с донецким «Шахтером» в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Sport.ua.

- Избежать потери концентрации – это одна из наших основных задач. Нам нужно и атаковать, и защищаться. «Шахтер» очень хорошо держит мяч. Но «Рома» сейчас на подъеме, уверен, что завтрашний поединок сложится удачно, - начал тренер итальянцев. - Мы должны быть на пике формы всегда и как можно дольше. Команда растет в игровом плане. Мы много тренировались и в какой-то степени рисковали при подготовке к матчу с «Шахтером». Надеюсь, игра сложится для нас удачно.

Говоря о персоналиях в своей команде, тренер отметил: "Не могу гарантировать, выйдет ли на поле Ундер в матче с «Шахтером». На поле выйдет «Рома». Мы должны говорить о команде, а не об индивидуальностях. Стартовый состав на матч с «Шахтером» будет известен только завтра. Игроки, которые выйдут на поле, будут биться по максимуму".

А говоря о том, что «Рома» ведет борьбу на двух фронтах (в ближайшее время команду ждут битвы в чемпионате Италии с «Интером» и «Лацио» за место в зоне Лиги чемпионов) и нет ли из-за этого недооценки матча с «Шахтером», отметил: "Мы готовимся к каждому матчу. Мы заслужили выход в плей-офф, мы хотим развивать наш успех. В чемпионате мы надеемся выйти в плей-офф Лиги чемпионов в следующем сезоне. У «Шахтера» невероятный атакующий потенциал. Шансы команд я оцениваю как 50 на 50".

Отвечая на вопрос о том, какова будет игровая схема «Ромы» на матч с «Шахтером», специалист отметил: "Мы играем по одной схеме с минимальными изменениями. Матч покажет, нужно ли менять ее под определенного соперника".

Как собщал УНИАН, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» — «Рома» состоится в Харькове на ОСК «Металлист» в среду, 21 февраля. Ответный матч пройдет в Риме 13 марта.