Футболисты итальянской "Ромы" прибыли в Харьков (фото)
15:49, 20 февраля 2018Футбол
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Игроки римского клуба воспользовались обычным залом прилета.
Римляне воспользовались обычным залом прилета \ sq.com.ua
Футболисты итальянского футбольного клуба «Рома» прибыли в Харьков. Римляне воспользовались обычным залом прилета. Футболистов в аэропорту ожидала толпа болельщиков. Многие игроки охотно подходили к фанатам, не отказывая в автографах и селфи.
Многие игроки охотно подходили к фанатам \ sq.com.ua
Напомним, 21 февраля на стадионе "Металлист" пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между украинским ФК "Шахтер" и итальянским ФК "Рома".
Футболистов в аэропорту ожидала толпа болельщиков \ sq.com.ua
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