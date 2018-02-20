Футболисты итальянской "Ромы" прибыли в Харьков (фото)

Игроки римского клуба воспользовались обычным залом прилета.

Футболисты итальянского футбольного клуба «Рома» прибыли в Харьков. Римляне воспользовались обычным залом прилета. Футболистов в аэропорту ожидала толпа болельщиков. Многие игроки охотно подходили к фанатам, не отказывая в автографах и селфи.

Напомним, 21 февраля на стадионе "Металлист" пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между украинским ФК "Шахтер" и итальянским ФК "Рома".