Футболисты итальянской "Ромы" прибыли в Харьков (фото)

15:49, 20 февраля 2018
Футбол
385 0
sq.com.ua
sq.com.ua

Напомним, 21 февраля на стадионе "Металлист" пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между украинским ФК "Шахтер" и итальянским ФК "Рома".

sq.com.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2017/18
Теги: #Харьков#Шахтер#Рома