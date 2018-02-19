ФФУ выиграло суд у "Динамо" по "делу Мариуполя"

19:53, 19 февраля 2018
Футбол
862 0
Спортивный арбитражный суд в Лозанне / EPA

Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на информацию журналиста Сергея Болотникова. Согласно их данным, «Динамо» отказано в иске в полном объеме.

Изданию «Футбол 24» эту информацию подтвердил генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий.

CAS оставил в силе решение Апелляционного комитета ФФУ о техническом поражении киевлянам за неявку в Мариуполь первой, молодежной и юношеской команд.

Напомним, КДК ФФУ снял с «Динамо» три очка за неявку на матч в Мариуполе. Апелляционный комитет ФФУ подтвердил это решение, после чего киевляне обратились в CAS с просьбой отменить предыдущие решения федерации.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Динамо ФФУ суд