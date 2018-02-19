ФФУ выиграло суд у "Динамо" по "делу Мариуполя"

Спортивный арбитражный суд Лозанны оставил в силе решение Апелляционного комитета ФФУ о техническом поражении "Динамо" в скандальном матче.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение по апелляции киевского «Динамо» к Федерации футбола Украины по «делу Мариуполя».

Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на информацию журналиста Сергея Болотникова. Согласно их данным, «Динамо» отказано в иске в полном объеме.

Изданию «Футбол 24» эту информацию подтвердил генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий.

CAS оставил в силе решение Апелляционного комитета ФФУ о техническом поражении киевлянам за неявку в Мариуполь первой, молодежной и юношеской команд.

Напомним, КДК ФФУ снял с «Динамо» три очка за неявку на матч в Мариуполе. Апелляционный комитет ФФУ подтвердил это решение, после чего киевляне обратились в CAS с просьбой отменить предыдущие решения федерации.