Приобрести билеты на Shakhtar Tickets можно уже на матч Лиги чемпионов против итальянской "Ромы", который состоится 21 февраля.

«Шахтер» запустил специальное мобильное приложение для покупки билетов - Shakhtar Tickets, по которому уже сейчас можно приобрести билеты на домашние матчи команды, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

С новым приложением Shakhtar Tickets можно легко выбрать желаемый сектор и место, купить билет без дополнительных комиссий и сборов, а также воспользоваться всеми доступными опциями и преимуществами.

Возможности приложения следующие:

- выбор матчей, продажа билетов на которые уже открыта;

- заказ желаемого количества билетов (до 4 штук на один матч);

- выбор сектора и места на стадионе;

- оплата платежными картами Visa, MasterCard;

- проход через турникет в один клик по штрихкоду, запустив приложение и повернув смартфон в сторону сканера.

Уже сейчас через приложение Shakhtar Tickets можно приобрести билеты на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» – «Рома», который состоится в Харькове 21 февраля.

Скачать Shakhtar Tickets для Android в Google Play можно уже сейчас. В ближайшее время новое приложение будет доступно и для IOS.