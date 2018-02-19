«Шахтер» запустил специальное мобильное приложение для покупки билетов
«Шахтер» запустил специальное мобильное приложение для покупки билетов - Shakhtar Tickets, по которому уже сейчас можно приобрести билеты на домашние матчи команды, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".
С новым приложением Shakhtar Tickets можно легко выбрать желаемый сектор и место, купить билет без дополнительных комиссий и сборов, а также воспользоваться всеми доступными опциями и преимуществами.
Возможности приложения следующие:
- выбор матчей, продажа билетов на которые уже открыта;
- заказ желаемого количества билетов (до 4 штук на один матч);
- выбор сектора и места на стадионе;
- оплата платежными картами Visa, MasterCard;
- проход через турникет в один клик по штрихкоду, запустив приложение и повернув смартфон в сторону сканера.
Уже сейчас через приложение Shakhtar Tickets можно приобрести билеты на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» – «Рома», который состоится в Харькове 21 февраля.
Скачать Shakhtar Tickets для Android в Google Play можно уже сейчас. В ближайшее время новое приложение будет доступно и для IOS.