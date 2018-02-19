"Рома" прилетит на матч Лиги чемпионов в Харьков на 4 дня и заказала 100 кг. льда и ананасы

Итальянская команда огласила райдер для украинской стороны.

Итальянская "Рома" прилетит в Харьков на матч Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера" в понедельник вечером и огласила райдер на время пребывания в Украине.

Команда из Рима прилетит в Харьков в понедельник, 19 октября в 19.15 и заказала автобус для команды автобус для багажа, еще один автобус - для менеджмента команды и один - для персонала команды.

Жить команда и руководство ФК "Рома" будет в Superior Golf & Spa Resor, а представители прессы, которые сопровождают команду - в : Premier Hotel Cosmopolit.

Традиционная предматчевая пресс-конференция римлян состоится во вторник, 20 февраля, в Харькове, на ОСК "Металлист" - в 14.00, а предыгровая тренировка начнется в 15.00. Первые 15 минут занятия открыты для прессы.

Для тренировки и на день матча представители "Ромы" заказали 100 кг льда, 200 пол-литровых бутылок воды, чай-кофе и свежие фрукты (бананы, ананасы и яблоки).

Улетит из Харькова итальянская команда на следующий день после игры, в четверг, 22 февраля, в 11.00.

Как сообщал УНИАН, матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" - "Рома" состоится 21 февраля в Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры - в 21.45.