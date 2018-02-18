"Динамо" минимально обыграло "Олимпик" в матче украинской Премьер-лиги

19:02, 18 февраля 2018
Футбол
54 0
facebook.com

На 24-й минуте решающий гол забил Виктор Цыганков, который первым сориентировался после "стандарта", выполненного Николаем Морозюком.

"Динамо" набрало 42 очка и снова на три чка приблизилось к "Шахтеру". "Олимпик" остался на 7-м месте. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Динамо - Олимпик