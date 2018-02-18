"Динамо" минимально обыграло "Олимпик" в матче украинской Премьер-лиги
19:02, 18 февраля 2018
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Победный гол - на счету Виктора Цыганкова.
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В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся поединок 20-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" - "Олимпик". Столичный клуб добился победы, для этого хозяевам хватило одного забитого мяча.
На 24-й минуте решающий гол забил Виктор Цыганков, который первым сориентировался после "стандарта", выполненного Николаем Морозюком.
"Динамо" набрало 42 очка и снова на три чка приблизилось к "Шахтеру". "Олимпик" остался на 7-м месте.
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