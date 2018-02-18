"Мариуполь" разгромил "Зирку" благодаря хет-трику Борячука

15:59, 18 февраля 2018
Футбол
63 0
&quot;Мариуполь&quot; крупно обыграл &quot;Зирку&quot; / ФК &quot;Мариуполь&quot;

Счет был открыт на 9-й минуте - Чурко сделал подачу с правого фланга на Тотовицкого, тот пробил, но не смог переиграть вратаря, однако Борячук сыграл четко на добивании.

На 26-й минуте Борячук сделал дубль, удвоив преимущество «Мариуполя», когда смог завершить подачу Кирюханцева.

На 57-й минуте Борячук оформил хет-трик, реализовав выход один на один после паса вразрез от Тотовицкого.

"Мариуполь" набрал 26 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. "Зирка" занимает 9-ю позицию с 18 очками. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #УПЛ-2017/18