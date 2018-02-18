"Мариуполь" разгромил "Зирку" благодаря хет-трику Борячука

Все три гола в поединке провел молодой форвард "Мариуполя".

В Кропивницком состоялся матч 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Зирка» крупно уступила «Мариуполю» со счетом 0:3.

Счет был открыт на 9-й минуте - Чурко сделал подачу с правого фланга на Тотовицкого, тот пробил, но не смог переиграть вратаря, однако Борячук сыграл четко на добивании.

На 26-й минуте Борячук сделал дубль, удвоив преимущество «Мариуполя», когда смог завершить подачу Кирюханцева.

На 57-й минуте Борячук оформил хет-трик, реализовав выход один на один после паса вразрез от Тотовицкого.

"Мариуполь" набрал 26 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. "Зирка" занимает 9-ю позицию с 18 очками.