Онлайн-видеотрансляция "Динамо" - "Олимпик": Премьер-лига, 20-й тур

Поединок "Динамо" и "Олимпика" завершит программу 20-го тура.

Сегодня в Киеве на "Олимпийском" проходит последний матч 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает "Олимпик".

Для гостей это первый официальный матч в 2018 году, а для "Динамо" - вторая встреча, однако первая перед родной публикой. Напомним в минувший четверг "бело-синие" сыграли вничью с АЕКом на выезде (1:1).

Команды решают разные задачи в чемпионате. Киевляне не теряют надежд остановить "Шахтер". На данный момент их отставание от лидера составляет 6 очков, однако горняки свой матч 20-го тура уже сыграли.

"Олимпик" ведет борьбу в середине таблице, находясь на 7-м месте с 25 очками.

Матч "Динамо" - "Олимпик" начнется в Киеве в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2".