"Заря" на выезде обыграла "Карпаты" в матче Премьер-лиги
16:16, 18 февраля 2018
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Оба гола футболисты луганского клуба забили после перерыва.
"Карпаты" - "Заря" / ФК "Карпаты"
Во Львове состоялся поединок 20-го тура украинской Премьер-лиги. «Карпаты» дома проиграли «Заре» со счетом 0:2.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
На 34-й минуте игрок гостей Харатин не реализовал пенальти, и на перерыв команды ушли без забитых мячей.
Во втором тайме "Заре" все же удалось реализовать заметное игровое преимущество. Тымчик после паса Караваева открыл счет в матче на 55-й минуте, а бразильский легионер "Зари" Юри забил второй гол своей команды на 72-й минуте.
"Заря" продолжает вести борьбу в верхней части таблицы. На данный момент у подопечных Юрия Вернидуба 30 очков. На 4 пункта "Заря" отстает от идущей третьей "Ворсклы".
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