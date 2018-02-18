"Заря" на выезде обыграла "Карпаты" в матче Премьер-лиги

Оба гола футболисты луганского клуба забили после перерыва.

Во Львове состоялся поединок 20-го тура украинской Премьер-лиги. «Карпаты» дома проиграли «Заре» со счетом 0:2.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На 34-й минуте игрок гостей Харатин не реализовал пенальти, и на перерыв команды ушли без забитых мячей.

Во втором тайме "Заре" все же удалось реализовать заметное игровое преимущество. Тымчик после паса Караваева открыл счет в матче на 55-й минуте, а бразильский легионер "Зари" Юри забил второй гол своей команды на 72-й минуте.

"Заря" продолжает вести борьбу в верхней части таблицы. На данный момент у подопечных Юрия Вернидуба 30 очков. На 4 пункта "Заря" отстает от идущей третьей "Ворсклы".