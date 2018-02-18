"Заря" на выезде обыграла "Карпаты" в матче Премьер-лиги

16:16, 18 февраля 2018
Футбол
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&quot;Карпаты&quot; - &quot;Заря&quot; / ФК &quot;Карпаты&quot;

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На 34-й минуте игрок гостей Харатин не реализовал пенальти, и на перерыв команды ушли без забитых мячей. 

Во втором тайме "Заре" все же удалось реализовать заметное игровое преимущество. Тымчик после паса Караваева открыл счет в матче на 55-й минуте, а бразильский легионер "Зари" Юри забил второй гол своей команды на 72-й минуте.

"Заря" продолжает вести борьбу в верхней части таблицы. На данный момент у подопечных Юрия Вернидуба 30 очков. На 4 пункта "Заря" отстает от идущей третьей "Ворсклы".

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Теги: #Карпаты - Заря