Онлайн-видеотрансляция "Карпаты" - "Заря": Премьер-лига, 20-й тур

13:52, 18 февраля 2018 Футбол 967

Во Львове "Карпаты" и Заря" проведут первый матч после зимнего перерыва.

В Львове на стадионе "Украина" проходит матч 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают "Зарю". После зимнего перерыва львовская команда занимает последнее место в турнирной таблице с 15 очками и уступая "Стали" по дополнительным показателям, однако в случае победы "зелено-белые" поправят свое положение. "Заря" на данный момент занимает четвертую строчку. У команды 27 очков. Матч "Карпаты" - Заря" начнется во Львове в 14.00. ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.

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