Онлайн-видеотрансляция "Карпаты" - "Заря": Премьер-лига, 20-й тур

13:52, 18 февраля 2018
Футбол
967 0
Карпаты - Заря / Zik

После зимнего перерыва львовская команда занимает последнее место в турнирной таблице с 15 очками и уступая "Стали" по дополнительным показателям, однако в случае победы "зелено-белые" поправят свое положение. 

"Заря" на данный момент занимает четвертую строчку. У команды 27 очков.  

Матч "Карпаты" - Заря" начнется во Львове в 14.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Карпаты - Заря