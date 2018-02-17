"Ворскла" обыграла "Верес" в матче футбольной Премьер-лиги

18:53, 17 февраля 2018
Футбол
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Кулач открыл счет в матче &quot;Зари&quot; с &quot;Волынью&quot; / UkraineFootball.net

Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный голевой момент в этом матче произошел на 59-й минуте, когда гол забил Владислав Кулач. После навеса Павла Ребенока в штрафную с левого фланга Сапай не смог пробить по воротам, но Кулач подобрал мяч и пробил точно в дальний угол.

Таким образом, "Ворскла" набрала 34 очка и закрепилась на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ. У "Вереса" по-прежнему 26 баллов и команды замыкает Топ-5 УПЛ. 

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Теги: #УПЛ-2017/18#Ворскла Полтава УПЛ