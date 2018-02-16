"Шахтер" разгромил "Черноморец" в первом матче УПЛ после зимнего межсезонья

Игра завершилась со счетом 5:0.

В Харькове на ОСК "Металлист" завершился первый матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" принимал одесский "Черномрец" и разгромил соперника, сообщает официальный сайт лиги.

Игра закончилась со счетом 5:0.

Это был первый официальный матч в украинском чемпионате после зимней паузы.

Горняки уже в первом тайме сумели довести счет до крупного. На 20-й минуте счет открыл Факундо Феррейра. После углового Феррейра выше всех выпрыгнул в штрафной, и головой отправил мяч в ворота. Затем, на 37-й минуте, Ромеро Марлос, опередив двух защитников, технично над Новаком пробил в дальний угол. А на 41-й минуте Феррейра после наброса Марлоса головой отправил мяч в тот же угол, как и при первом забитом мяче.

На счету Феррейры уже 50 голов за донецкую команду в официальных матчах.

После перерыва, на 52-й минуте, Марлоса фирменным ударом в дальнюю девятку ворот соперника забил четвертый гол в ворота одесситов. Наконец, на 90-й минуте Виктор Коваленко забил последний пятый гол своей команды в этом матче.

Таким образом, "Шахтер" набрал 45 очков и по-прежнему удерживает лидерство в чемпионате Украины.