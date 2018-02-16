Сегодня возобновляется сезон футбольной Премьер-лиги после зимней паузы

12:53, 16 февраля 2018
Футбол
272 0
Лига предложила клубам пять вариантов формата нового сезона / upl.ua

В Харькове на ОСК "Металлист" состоится матч "Шахтер" (Донецк) - "Черноморец" (Одесса). Игра начнется в 19.00

Также в ближайшие выходные состоятся матчи

УПЛ. 20-й тур.

17 февраля

"Сталь" - "Александрия"

"Ворскла" - "Верес"

18 февраля

"Зирка" - "Мариуполь"

"Карпаты" - "Заря"

"Динамо" - "Олимпик"

Матчи 21-го тура состоятся ровно через неделю 24-25 февраля.  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #УПЛ#Премьер-лига Шахтер - Черноморец