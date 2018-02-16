Сегодня возобновляется сезон футбольной Премьер-лиги после зимней паузы
12:53, 16 февраля 2018Футбол
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В Харькове состоится матч "Шахтер" - "Черноморец".
Чемпионат Премьер-лиги возобновляется после зимнего перерыва / upl.ua
Сегодня в Украине возобновляется сезон чемпионата Украины по футблу среди команд Премьер-лиги, сообщает официальный сайт лиги.
В Харькове на ОСК "Металлист" состоится матч "Шахтер" (Донецк) - "Черноморец" (Одесса). Игра начнется в 19.00
Также в ближайшие выходные состоятся матчи
УПЛ. 20-й тур.
17 февраля
"Сталь" - "Александрия"
"Ворскла" - "Верес"
18 февраля
"Зирка" - "Мариуполь"
"Карпаты" - "Заря"
"Динамо" - "Олимпик"
Матчи 21-го тура состоятся ровно через неделю 24-25 февраля.
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