Сегодня возобновляется сезон футбольной Премьер-лиги после зимней паузы

В Харькове состоится матч "Шахтер" - "Черноморец".

Сегодня в Украине возобновляется сезон чемпионата Украины по футблу среди команд Премьер-лиги, сообщает официальный сайт лиги. В Харькове на ОСК "Металлист" состоится матч "Шахтер" (Донецк) - "Черноморец" (Одесса). Игра начнется в 19.00 Также в ближайшие выходные состоятся матчи УПЛ. 20-й тур. 17 февраля "Сталь" - "Александрия" "Ворскла" - "Верес" 18 февраля "Зирка" - "Мариуполь" "Карпаты" - "Заря" "Динамо" - "Олимпик" Матчи 21-го тура состоятся ровно через неделю 24-25 февраля.

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