Вратарь "Динамо" Бойко о пропущенном мяче от АЕКа: концентрацию нужно сохранять до последнего

Денис Бойко провел первый матч за киевский клуб после возвращения.

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко пообщался с журналистами после ничейного матча с греческим АЕКом в 1/16 финала Лиги Европы:

"Отсутствие игровой практики? Нет, опыт у меня определенный есть, никуда он не делся. Тяжело играть после паузы, не чувствуешь ритм игры, но я счастлив, что снова вышел на поле в официальном матче, при заполненных трибунах и отличной атмосфере. Для меня это как глоток свежего воздуха. Буду стараться в матчах и на тренировках доказывать, что меня еще не нужно списывать со счетов", - отметил голкипер.

Читайте также"Динамо" не удержало победный счет в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с АЕКомДенис Бойко прокомментировал пропущенный им гол на 80-й минуте игры в Афинах.

"Концентрацию нужно сохранять до последнего, до свистка судьи или пока мяч не выйдет за пределы поля. Надо посмотреть, кто плохо сыграл, возможно, это и моя ошибка. Пока сложно сказать. Не буду ни на кого перекладывать ответственность. В конце матча мы подсели, хотя тренеры предупреждали нас не садиться назад. Возможно, не хватило немножко сил. Тренеры разберут игру и все нам расскажут", – сказал Бойко в комментарии телеканалу "Футбол".

Напомним, что ответный матч "Динамо" - АЕК пройдет 22 февраля в Киеве.