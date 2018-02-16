Хацкевич после игры "Динамо" с АЕК: было "домашнее судейство"

Главный тренер динамовского клуба прокомментировал стартовый матч в 2018 году.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал игру своих подопечных в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против греческого АЕКа (1:1).

"Что удалось, а что – нет? "Динамо" и не выиграло, и не проиграло – мы провели только первый тайм нашей двухматчевой дуэли с АЕКом. Удалось забить гол на чужом поле. Не удалось довести матч до победы. В контратаках нам нужно было играть смелее. Понятно, что во втором тайме мы уже в большей степени позиционно оборонялись, но отработали надежно, за исключением момента с пропущенным голом. Владение мячом во втором тайме было больше у АЕКа, но по темпу мы выдержали. Теперь с каждым матчем надо прибавлять", - сказал Хацкевич.

"Отсутствие Мбокани? После утренней разминки в день игры Мбокани сказал, что не готов к матчу. Я попросил его выйти хотя бы на 30 минут, но он ответил, что не готов и к этому. К матчам нужно быть готовым. Как ментально, так и функционально".

"Много фолов? Отвечу коротко: сегодня было "домашнее судейство", - отметил Хацкевич.

"Ошибка нашего голкипера Бойко? Рудько, который был в запасе, последний раз играл в июле. Бойко, как и Рудько, находился в тренировочном процессе. Вы заметили ошибку Бойко, она, конечно, имела место, и мы разберем этот момент. Но ведь были также и моменты, когда Денис сыграл просто здорово", – приводит слова главного тренера киевлян ресурс "Динамо Киев от Шурика".

Напомним, "Динамо" сыграло вничью с греческим АЕКом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответная игра состоится 22 февраля в Киеве.