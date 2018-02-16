"Спартак" уступил дома "Атлетику", "Боруссия" без Ярмоленко обыграла "Аталанту" в Лиге Европы

00:48, 16 февраля 2018
Футбол
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Копенгаген - Атлетико - 1:4 / Reuters
В четверг состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Вашему вниманию их результаты.

Первые матчи

АЕК - Динамо - 1:1

Астана - Спортинг - 1:3

Спартак - Атлетик - 1:3

Ницца - Локомотив - 2:3

Боруссия Д - Аталанта - 3:2

Марсель - Брага - 3:0

Эстерсунд - Арсенал - 0:3

Лудогорец - Милан - 0:3

Реал Сосьедад - Ред Булл - 2:2 

Селтик - Зенит - 1:0

Стяуа - Лацио - 1:0

Партизан - Виктория Пльзень - 1:1

Лион - Вильярреал - 3:1

Копенгаген - Атлетико - 1:4

Наполи - РБ Лейпциг - 1:3

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Теги: #Лига Европы результаты