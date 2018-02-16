"Спартак" уступил дома "Атлетику", "Боруссия" без Ярмоленко обыграла "Аталанту" в Лиге Европы

00:48, 16 февраля 2018 Футбол 187

Состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

В четверг состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Вашему вниманию их результаты. Лига Европы. 1/16 финала Первые матчи АЕК - Динамо - 1:1 Астана - Спортинг - 1:3 Спартак - Атлетик - 1:3 Ницца - Локомотив - 2:3 Боруссия Д - Аталанта - 3:2 Марсель - Брага - 3:0 Эстерсунд - Арсенал - 0:3 Лудогорец - Милан - 0:3 Реал Сосьедад - Ред Булл - 2:2 Селтик - Зенит - 1:0 Стяуа - Лацио - 1:0 Партизан - Виктория Пльзень - 1:1 Лион - Вильярреал - 3:1 Копенгаген - Атлетико - 1:4 Наполи - РБ Лейпциг - 1:3

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