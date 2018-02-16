"Спартак" уступил дома "Атлетику", "Боруссия" без Ярмоленко обыграла "Аталанту" в Лиге Европы
00:48, 16 февраля 2018
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Состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.
В четверг состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Вашему вниманию их результаты.
Копенгаген - Атлетико - 1:4 / Reuters
Лига Европы. 1/16 финала
Первые матчи
Астана - Спортинг - 1:3
Спартак - Атлетик - 1:3
Ницца - Локомотив - 2:3
Боруссия Д - Аталанта - 3:2
Марсель - Брага - 3:0
Эстерсунд - Арсенал - 0:3
Лудогорец - Милан - 0:3
Реал Сосьедад - Ред Булл - 2:2
Селтик - Зенит - 1:0
Стяуа - Лацио - 1:0
Партизан - Виктория Пльзень - 1:1
Лион - Вильярреал - 3:1
Копенгаген - Атлетико - 1:4
Наполи - РБ Лейпциг - 1:3
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